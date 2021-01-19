В Туле лжекоммунальщик обманул 10 человек

В Туле полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий мужчина обходил многоквартирные дома, представляясь жителям работником коммунальной службы. Он заявлял, что должен проверить работу счетчиков, и потом требовал за «работу» оплату. На уловку злоумышленника попались как минимум 10 человек, в основном – пенсионеры.

Стражи порядка довольно быстро установили личность «коммунальщика». Им оказался 29-летний безработный ранее судимый туляк.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



