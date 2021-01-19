новости
новости
Регистрация
В Туле лжекоммунальщик обманул 10 человек

В Туле лжекоммунальщик обманул 10 человек

Большая часть жертв мошенника – пенсионеры.

В Туле полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 
 
По предварительным данным, некий мужчина обходил многоквартирные дома, представляясь жителям работником коммунальной службы. Он заявлял, что должен проверить работу счетчиков, и потом требовал за «работу» оплату. На уловку злоумышленника попались как минимум 10 человек, в основном – пенсионеры. 
 
Стражи порядка довольно быстро установили личность «коммунальщика». Им оказался 29-летний безработный ранее судимый туляк.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

 
 
 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:00 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТуламошенничествопреступлениекриминалпроисшествияУМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

34-летний мужчина пропал в Тульской области
34-летний мужчина пропал в Тульской области
Названа новая категория россиян с правом на досрочную пенсию
Названа новая категория россиян с правом на досрочную пенсию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.