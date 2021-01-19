34-летний мужчина пропал в Тульской области
Евгения Купцова не видели с 8 января 2021 года.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к тулякам с просьбой о помощи в розыске 34-летнего жителя Узловой Евгения Игоревича Купцова.
С 8 января 2021 года его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170−175 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.
Был одет: черная зимняя куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, шапка.
Особые приметы: шрам на виске слева.
Был одет: черная зимняя куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, шапка.
Особые приметы: шрам на виске слева.
Знаете, где он находится? Сообщите по телефонам
8 (800) 700-54-52или 112; 02.
Другие статьи по темам
Люди