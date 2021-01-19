новости
новости
Регистрация
34-летний мужчина пропал в Тульской области

34-летний мужчина пропал в Тульской области

Евгения Купцова не видели с 8 января 2021 года.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к тулякам с просьбой о помощи в розыске 34-летнего жителя Узловой Евгения Игоревича Купцова.
 
С 8 января 2021 года его местонахождение неизвестно.
 
Приметы: рост 170−175 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.

Был одет: черная зимняя куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, шапка.

Особые приметы: шрам на виске слева.
Знаете, где он находится? Сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:20 0
Другие статьи по темам
Люди
Евгений Купцов
Прочее
Лиза АлертрозыскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле лжекоммунальщик обманул 10 человек
В Туле лжекоммунальщик обманул 10 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.