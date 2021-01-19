34-летний мужчина пропал в Тульской области

Евгения Купцова не видели с 8 января 2021 года.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к тулякам с просьбой о помощи в розыске 34-летнего жителя Узловой Евгения Игоревича Купцова.

С 8 января 2021 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170−175 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.



Был одет: черная зимняя куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, шапка.



Особые приметы: шрам на виске слева.