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В Криволучье на остановке нашли мужчину с ножевым ранением

В Криволучье на остановке нашли мужчину с ножевым ранением

По подозрению в преступлении задержан приятель потерпевшего.

Как стало известно Myslo, в ночь на 13 января на остановке общественного транспорта «ул. Декабристов» прохожие заметили лежащего человека. Вызванные на место полицейские обнаружили у мужчины ножевое ранение грудной клетки и вызвали ему скорую.
 
На данный момент предполагается, что 37-летний потерпевший получил повреждение во время пьяной ссоры со своим знакомым, который живет в одном из домов на ул. Металлургов. Хозяин жилища велел раненому идти домой, но по пути тому стало плохо из-за кровопотери.
 
Подозреваемому 53 года и он ранее судим.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:03 +1
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