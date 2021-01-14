В Криволучье на остановке нашли мужчину с ножевым ранением

Как стало известно Myslo, в ночь на 13 января на остановке общественного транспорта «ул. Декабристов» прохожие заметили лежащего человека. Вызванные на место полицейские обнаружили у мужчины ножевое ранение грудной клетки и вызвали ему скорую.

На данный момент предполагается, что 37-летний потерпевший получил повреждение во время пьяной ссоры со своим знакомым, который живет в одном из домов на ул. Металлургов. Хозяин жилища велел раненому идти домой, но по пути тому стало плохо из-за кровопотери.

Подозреваемому 53 года и он ранее судим.