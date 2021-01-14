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В Ленинском районе поймали серийного похитителя чугунных люков
По версии полиции, на счету мужчины не менее 7 преступлений.
В Ленинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж чугунных люков. Предполагается, что 57-летний безработный и ранее судимый мужчина промышлял воровством в поселках Ленинский и Обидимо.
«Предположительно, мотивом его деяний являлось желание дальнейшего сбыта противоправно полученного имущества. В настоящее время полицейские располагают сведениями о краже 7 люков с улиц двух населенных пунктов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Подозреваемый признался в содеянном. Сейчас проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей незаконной деятельности мужчины.
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