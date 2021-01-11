На проспекте Ленина в Туле два водителя насмерть сбили пешехода

Утром напротив дома № 91 по проспекту Ленина в автоаварии погиб пешеход.

По предварительной информации, 62-летнего мужчину сбили сразу два автомобиля. Первый наезд на него совершил Fiat Doblo, после чего мужчину отшвырнуло на встречку, где его переехал Mitsubishi L200.

Пешеход скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, в момент наезда мужчина стоял в районе разделительной полосы. Отметим, в 30-40 метрах от места аварии находится пешеходный переход.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

UPD: 10.00 добавлен комментарий ГИБДД:

В 7.45 на проспекте Ленина мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Fiat Doblo совершил наезд на пешехода, мужчину 1958 года рождения, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, с последующим наездом на пешехода, автомобилем Mitsubishi L200 под управлением молодого человека 1993 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.