Погода в Туле 11 января: местами небольшой снег и гололедица

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Днем столбик термометра может опуститься до — 11.

По информации регионального МЧС, в понедельник 11 января на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшой снег (по данным Гидрометцентра — до 1 мм за сутки). На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура по области днем −11…−6°С. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.