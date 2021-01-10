Изображение Anastasia Gepp с сайта Pixabay
Погода в Туле 11 января: местами небольшой снег и гололедица
Днем столбик термометра может опуститься до — 11.
По информации регионального МЧС, в понедельник 11 января на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Местами небольшой снег (по данным Гидрометцентра — до 1 мм за сутки). На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура по области днем −11…−6°С. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.
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