Три человека пострадали в ДТП в Одоевском районе

Предполагаемый виновник автоаварии не уступил дорогу на перекрестке.

Накануне днем на 76-м километре автодороги Тула-Белев произошло ДТП. На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 41-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулем которого находился 36-летний водитель.

Предполагается, что водитель «семерки» не уступил дорогу второму участнику ДТП, у которого было преимущественное право проезда перекрестка.

«В результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ», девушки 1990 и 1993 годов рождения», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.