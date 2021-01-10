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Три человека пострадали в ДТП в Одоевском районе

Три человека пострадали в ДТП в Одоевском районе

Предполагаемый виновник автоаварии не уступил дорогу на перекрестке.

Накануне днем на 76-м километре автодороги Тула-Белев произошло ДТП. На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 41-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулем которого находился 36-летний водитель.
 
Предполагается, что водитель «семерки» не уступил дорогу второму участнику ДТП, у которого было преимущественное право проезда перекрестка.
 
«В результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ», девушки 1990 и 1993 годов рождения», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:56 0
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