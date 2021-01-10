Волейбольная команда «Тулица» застряла в аэропорту из-за непогоды

Фото: vk.com/vc_tulitsa

Вылет должен был состояться в 10.50, но его неоднократно переносили.

Волейбольная команда «Тулица» уже несколько часов не может вылететь в Краснодар из московского аэропорта «Внуково». Причина — сильный снег в Краснодаре.

Как сообщается на страничке клуба в ВКонтакте, первоначально вылет должен был состояться в 10.50, но его неоднократно переносили. На данный момент снова перенос на 18.00.

Напомним, матч краснодарского «Динамо» и «Тулицы» запланирован на 11 января, в 17.00.