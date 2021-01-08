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Тульские автовредители: задержаны мужчина и женщина за порчу припаркованных машин

Тульские автовредители: задержаны мужчина и женщина за порчу припаркованных машин

Росгвардейцы задержали граждан, испортивших автомобили.

В Щекино сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о неадекватном молодом человеке, который повредил несколько автомобилей, находящихся на улице Стволовой.
 
Попытку скрыться с места происшествия пресекли прибывшие росгвардейцы.
 
На руках у 24-летнего местного жителя были обнаружены порезы, а на его одежде и поврежденных автомобилях имелись следы крови.
 
 
 
Также в Туле на улице Демонстрации женщина повредила автомобиль. Прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 27-летную девушку.
 
Задержанные переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данным фактам проводятся проверки.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:14 +9
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