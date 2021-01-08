Тульские автовредители: задержаны мужчина и женщина за порчу припаркованных машин

В Щекино сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о неадекватном молодом человеке, который повредил несколько автомобилей, находящихся на улице Стволовой.

Попытку скрыться с места происшествия пресекли прибывшие росгвардейцы.

На руках у 24-летнего местного жителя были обнаружены порезы, а на его одежде и поврежденных автомобилях имелись следы крови.

Также в Туле на улице Демонстрации женщина повредила автомобиль. Прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 27-летную девушку.

Задержанные переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данным фактам проводятся проверки.