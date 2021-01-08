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С апреля на всех гаджетах, купленных в России, будут отечественные приложения

С апреля на всех гаджетах, купленных в России, будут отечественные приложения

Список подготовлен и утвержден правительством РФ.

Закон, который запрещает продавать в России некоторые устройства без предустановки определенного российского софта, начнет действовать с 1 апреля 2021 года. С этого дня отечественные приложения будут установлены на смартфонах, планшетах, ноутбуках и персональных компьютерах, а также телевизорах с функцией Смарт-ТВ раньше, чем они попадут в руки к владельцу.

В перечень вошли продукты Яндекса, Mail.ru, Kaspersky, Мой офис, Госуслуги и платежная система Мир. В телевизоры будут предустановлены теперь сервисы Wink, IVI, КиноПоиск и ОККО.  Впоследствии список будет расширяться.

«Список пока весьма короткий, мы надеемся, что он будет достаточно быстро увеличиваться, может, до 50-100 приложений различных. На наш взгляд, необходимо и банковские сервисы добавить, добавить образовательные сервисы. Огромное количество сервисов, которые мы как страна, как государство должны развивать и продвигать», – цитируют «Вести» заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Ранее сообщалось, что закон этот вступит в силу с 1 января 2021-го. Но было решено перенести сроки на три месяца, чтобы дать возможность участникам рынка подготовиться.

Компании Samsung, Xiaomi и Asus уже заявляли о готовности устанавливать российский софт. А вот в Apple ни сам закон, ни появление списка не комментируют. Дело в том, что политика корпорации предусматривает предварительную установку только для ограниченного списка приложений.

В Российской ассоциации производителей электроники посчитали: минимум 1 миллион долларов – такие затраты лягут на каждого крупного производителя гаджетов. Предустановка приложений, по мнению аналитиков, также приведет к росту цен на смартфоны, но не более чем на 1-2%.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:18 −7
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