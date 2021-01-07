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В Туле пьяная женщина разъезжала на BMW с трехлетним ребенком «на борту» и попала в ДТП
Фото pixabay.com

В Туле пьяная женщина разъезжала на BMW с трехлетним ребенком «на борту» и попала в ДТП

Малыша передали трезвым родственникам, – отметили в ГИБДД,

6 января 2021 года в 14.55 в Туле на улице Станиславского женщина за рулем BMW совершила попутное столкновение со стоящим на светофоре автомобилем Opel. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
 
Приехавшие на место сотрудники ДПС увидели, что у автоледи на BMW присутствуют явные признаки опьянения.
 
В салоне автомобиля в детском удерживающем средстве находился ее трехгодовалый сын.
На место вызвали также сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. На даму собрали административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
 
Также на горе-мать составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
 
Женщина была отстранена от управления автомобилем, а транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.
 
«В целях предотвращения возможных негативных последствий со стороны нетрезвой матери в отношении малолетнего ребёнка сотрудниками Госавтоинспекции было принято решение о доставлении женщины с маленьким сыном к трезвым родственникам», — отмечено в сообщении УГИБДД.
 
внимание

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

полезные телефоны
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38
  • Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:55 +2
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