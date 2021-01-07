В Туле пьяная женщина разъезжала на BMW с трехлетним ребенком «на борту» и попала в ДТП

6 января 2021 года в 14.55 в Туле на улице Станиславского женщина за рулем BMW совершила попутное столкновение со стоящим на светофоре автомобилем Opel. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Приехавшие на место сотрудники ДПС увидели, что у автоледи на BMW присутствуют явные признаки опьянения.

В салоне автомобиля в детском удерживающем средстве находился ее трехгодовалый сын.

На место вызвали также сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. На даму собрали административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Также на горе-мать составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Женщина была отстранена от управления автомобилем, а транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

«В целях предотвращения возможных негативных последствий со стороны нетрезвой матери в отношении малолетнего ребёнка сотрудниками Госавтоинспекции было принято решение о доставлении женщины с маленьким сыном к трезвым родственникам», — отмечено в сообщении УГИБДД.