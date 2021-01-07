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Кто устроил бардак на тульском кладбище: вандалы или воры? Фоторепортаж

Кто устроил бардак на тульском кладбище: вандалы или воры? Фоторепортаж

«Кладбище — это слабое звено», – пишет наша читательница.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена Васильева.

«Прошу вас, посодействуйте, привлеките внимание местных властей! На кладбище в Скуратово (остановка „Горняк“) увидела чудовищное зрелище. 6 января мы с семьей были на нижнем кладбище и увидели следующее:

срезано большое количество калиток от оградок и памятники. Вопиющее зрелище!

Мы не знаем, куда обращаться. Кладбище — это слабое звено, и по уборке, и по охране… А людям каково? На последние деньги многие устанавливают памятники и ограды умершим близким. И тут приходят и воруют!».

Елена рассказала, что на кладбище периодически подворовывают. По ее словам, неподалеку находится металлобаза, куда, возможно, украденный металл и сдают: «Видно, что срезали калитки из толстого, тяжелого металла».

Тулячка просит обратить внимание властей и правоохранительных органов на происшествие.

 

 

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Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 1
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 2
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 3
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 4
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 5
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 6
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 7
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 8
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 9
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 10
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Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 12
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 13
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 14
Кто устроил беспредел на кладбище Горняк, Фото: 15
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:30 +7
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