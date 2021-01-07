Кто устроил бардак на тульском кладбище: вандалы или воры? Фоторепортаж

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена Васильева.

«Прошу вас, посодействуйте, привлеките внимание местных властей! На кладбище в Скуратово (остановка „Горняк“) увидела чудовищное зрелище. 6 января мы с семьей были на нижнем кладбище и увидели следующее:

срезано большое количество калиток от оградок и памятники. Вопиющее зрелище!

Мы не знаем, куда обращаться. Кладбище — это слабое звено, и по уборке, и по охране… А людям каково? На последние деньги многие устанавливают памятники и ограды умершим близким. И тут приходят и воруют!».

Елена рассказала, что на кладбище периодически подворовывают. По ее словам, неподалеку находится металлобаза, куда, возможно, украденный металл и сдают: «Видно, что срезали калитки из толстого, тяжелого металла».

Тулячка просит обратить внимание властей и правоохранительных органов на происшествие.