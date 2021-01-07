новости
новости
Регистрация
На Казанской набережной пройдет рождественский перфоманс с фейерверком
Фото из архива Myslo

На Казанской набережной пройдет рождественский перфоманс с фейерверком

Также там пройдёт подведение итогов фестиваля креативных ёлок и акция «Рождественский колокольчик».

Сегодня, 7 января, на Казанской набережной туляков и гостей города ожидает рождественский праздник. В 18.00 зрители увидят музыкальную рождественскую историю. В 19.00 состоится церемония награждения участников конкурса-фестиваля «Новогодняя креативная ёлка – 2021».

Также на набережной пройдёт акция «Рождественский колокольчик» – её участники запустят в небо под мелодичный колокольный звон свои самые сокровенные желания. Те, кто ещё не успел загадать желание – могут сделать это в течение дня, привязав свой колокольчик к рождественскому дереву, расположенному у сцены.

Затем все желающие смогут присоединиться к перфомансу «Включите свет». Завершением рождественского праздника станет зрелищный и красочный фейерверк.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 13:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
Рождествопраздникпраздничная программаКазанская набережная
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пьяная женщина разъезжала на BMW с трехлетним ребенком «на борту» и попала в ДТП
В Туле пьяная женщина разъезжала на BMW с трехлетним ребенком «на борту» и попала в ДТП
Жесткое ДТП на трассе М-4: автовышка влетела в стоящий грузовик
Жесткое ДТП на трассе М-4: автовышка влетела в стоящий грузовик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.