На Казанской набережной пройдет рождественский перфоманс с фейерверком

Фото из архива Myslo

Также там пройдёт подведение итогов фестиваля креативных ёлок и акция «Рождественский колокольчик».

Сегодня, 7 января, на Казанской набережной туляков и гостей города ожидает рождественский праздник. В 18.00 зрители увидят музыкальную рождественскую историю. В 19.00 состоится церемония награждения участников конкурса-фестиваля «Новогодняя креативная ёлка – 2021».

Также на набережной пройдёт акция «Рождественский колокольчик» – её участники запустят в небо под мелодичный колокольный звон свои самые сокровенные желания. Те, кто ещё не успел загадать желание – могут сделать это в течение дня, привязав свой колокольчик к рождественскому дереву, расположенному у сцены.

Затем все желающие смогут присоединиться к перфомансу «Включите свет». Завершением рождественского праздника станет зрелищный и красочный фейерверк.