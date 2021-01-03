Туляк обокрал ресторан в торговом центре «Куклы»

Мужчину привлек алкоголь, после чего его, в свою очередь, привлекли к ответственности.

В Туле сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, к росгвардейцам обратился охранник одного из ресторанов, расположенном в ТЦ «Куклы» на улице Советской. Мужчина заявил, что некий злоумышленник украл 3 бутылки водки и газировку.

Подозреваемого в краже задержали довольно быстро. Им оказался 23-летний туляк. По данному факту проводится проверка.