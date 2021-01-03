Первый матч в новом году волейбольная «Тулица» сыграет 4 января

Первый матч в новом году волейбольная «Тулица» проведет 4 января — в 17.00 по мск наши спортсменки сыграют на выезде против саратовского «Протона». Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть здесь.

- К концу первой части сезона «Тулица» набрала очень приличный ход. Об этом говорят последние матчи — победы над «Уралочкой-НТМК» и «Заречье-Одинцово» с общим счетом 6:2, затем прекрасный матч с серебряным призером прошлого сезона Суперлиги — калининградским «Локомотивом», в котором чуть-чуть не хватило для победы. Хозяева были сильнее лишь на тай-брейке – 3:2, — сообщает пресс-служба тульского клуба.

Да и финальный матч года с московским «Динамо» наши спортсменки тоже сыграли на равных. Но немного не хватило.

- На той стороне площадки был лидер этого сезона, финалист Кубка России, но наша команда была готова дать бой, и он получился. По ходу игры даже комментатор матча Елена Година, которая в первой части сезона, мягко скажем, неоднозначно высказывалась в адрес тулячек, признала, что «Тулица» бьется как настоящий коллектив, который играет прекрасно и в защите, и в нападении, – рассказала пресс-служба клуба.

Ловите расписание «Тулицы» на январь: