Заключённые плавской колонии остались без запрещённых новогодних подарков

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Оперативники задержали 31-летнего мужчину, который пытался переправить на территорию исправительного учреждения несколько телефонов.

Сотрудники плавской исправительной колонии № 4 пресекли попытку переброса на режимную территорию запрещённой посылки. У забора колонии они задержали 31-летнего мужчину со свёртком, в котором находились 9 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства и 1 сим-карту.

По факту случившегося составлен протокол, проводится проверка. Все материалы и изъятые предметы будут переданы в Плавский районный суд. Незадачливому «Деду Морозу» грозит административная ответственность.