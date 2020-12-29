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Заключённые плавской колонии остались без запрещённых новогодних подарков
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Заключённые плавской колонии остались без запрещённых новогодних подарков

Оперативники задержали 31-летнего мужчину, который пытался переправить на территорию исправительного учреждения несколько телефонов.

Сотрудники плавской исправительной колонии № 4 пресекли попытку переброса на режимную территорию запрещённой посылки. У забора колонии они задержали 31-летнего мужчину со свёртком, в котором находились 9 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства и 1 сим-карту.

По факту случившегося составлен протокол, проводится проверка. Все материалы и изъятые предметы будут переданы в Плавский районный суд. Незадачливому «Деду Морозу» грозит административная ответственность. 

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вчера, в 21:50 +1
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