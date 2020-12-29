Фото: пресс-служба администрации Тулы
Тульские школьники стали «грамотеями» на телеканале «Культура»
Учащиеся Центра образования № 27 продемонстрировали отличное знание русского языка и заняли первые места в интеллектуальной викторине.
Две команды из тульского Центра образования № 27 приняли участие в съемке программы «Мы – грамотеи» на федеральном телеканале «Культура».
Это интеллектуально-развлекательная передача, в которой команды старшеклассников соревнуются в знании русского языка. Семь оригинальных конкурсов из различных разделов русского языка выявляют самых грамотных.
По итогам игры обе тульские команды заняли первые места и получили почетное звание «Грамотеи».
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