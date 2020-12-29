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Туляк украл пять грязеприёмных решёток

Туляк украл пять грязеприёмных решёток

Добычу мужчина планировал сдать в пункт приёма металлолома.

В Пролетарском районе Тулы полицейские задержали уличного вора – он забрал от подъездов домов на ул. Хворостухина грязеприёмные решётки. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что кражу совершил живущий неподалёку неработающий и ранее судимый мужчина.

Не успев сдать добычу в пункт приёма металлолома, он был задержан и признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сыщики проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям.

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вчера, в 22:39 0
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