В Туле сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей каршеринга

В связи со стремительным развитием каршеринга на территории Тульской области сотрудники ГИБДД всё чаще выявляют факты нарушения ПДД водителями арендованного транспорта. Как сообщает УГИБДД, в большинстве случаев это грубые нарушения, совершающиеся в состоянии опьянения.

На территории областного центра инспекторы ДПС в ходе рейда выявили водителя на арендованном автомобиле, который находился за рулем в состоянии опьянения. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

– В новогодние праздничные дни, помимо ежегодного усиления особое внимание сотрудников ГИБДД будет уделено не только нетрезвым водителями, но и водителям на автомобилях каршеринга, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.