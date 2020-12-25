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В Туле сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей каршеринга
Фото из архива Myslo.

В Туле сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей каршеринга

Особое внимание водителям уделят в новогодние праздничные дни.

В связи со стремительным развитием каршеринга на территории Тульской области сотрудники ГИБДД всё чаще выявляют факты нарушения ПДД водителями арендованного транспорта. Как сообщает УГИБДД, в большинстве случаев это грубые нарушения, совершающиеся в состоянии опьянения.

На территории областного центра инспекторы ДПС в ходе рейда выявили водителя на арендованном автомобиле, который находился за рулем в состоянии опьянения. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
 
– В новогодние праздничные дни, помимо ежегодного усиления особое внимание сотрудников ГИБДД будет уделено не только нетрезвым водителями, но и водителям на автомобилях каршеринга, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:28 +2
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