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Группа ВТБ: жители Центральной России сократили спрос на шампанское перед Новым годом
Фото: pixabay.com.

Группа ВТБ: жители Центральной России сократили спрос на шампанское перед Новым годом

В целом за 2020 год, по данным «Первого ОФД», потребление шампанского в России сократилось на 10%.

Жители Центрального федерального округа перед Новым годом потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, 134 млн рублей – на 27% меньше, чем за первые три недели декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД» (входит в Группу ВТБ).

В целом за 2020 год, по данным «Первого ОФД», потребление шампанского в России сократилось на 10%. Кроме января 2020 года, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть год к году, практически все месяцы демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время «периода самоизоляции» в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, а за первые три недели декабря – уже на 38% (количество транзакций при этом сократилось на 60%). Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе, а сильнее всех – на 78% - на Северном Кавказе.

Между тем, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в целом обороты российских алкомаркетов выросли в декабре на 64% год к году, а количество транзакций увеличилось почти в 1,5 раза. Наиболее заметно – более чем вдвое – выросли продажи алкоголя в туристических регионах – в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае.

«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», – отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Траты россиян на продукты к новогоднему столу сохранились на уровне прошлого года и составили, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, 27 млрд рублей, в том числе за предыдущую неделю – почти 10 млрд рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте выросло год к году на 20%.

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