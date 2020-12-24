ВТБ планирует выдать 50 тысяч ипотечных кредитов на 130 млрд рублей в рамках господдержки семей с детьми

До 2023 г. банк планирует увеличить выдачу ипотеки в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей.

На сегодняшний день более 26 тысяч российских семей уже получили в ВТБ льготную ипотеку на сумму почти 73 млрд рублей с момента запуска программы в 2018 г. Для 6 тысяч семей ставка была снижена в рамках действующих кредитов. На сегодняшний день «детская ипотека» доступна участникам госпрограммы, оформляющим кредит в ВТБ, под 5% годовых.

«Стратегия развития ВТБ полностью совпадает с основными национальными целями. В ее основе – улучшение жизни людей, которое достижимо, в том числе, благодаря повышению доступности жилищных кредитов и особому вниманию к социальным категориям граждан. Выдачи льготных кредитов в рамках «детской ипотеки» уже несколько лет являются одним из приоритетов нашего бизнеса, и до 2023 года мы планируем довести объем сделок по ней до 130 млрд рублей, сделав жилье по-настоящему доступным для 50 тысяч многодетных семей. Это весьма существенная доля среди всех российских банков», – комментирует решение заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Ставка 5% годовых действует при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования.

В рамках стратегического плана развития розничного бизнеса к 2023 г. ВТБ также планирует увеличить число активных розничных клиентов до 18 млн человек, при этом доля транзакционно-активных пользователей должна превысить 60%.

Приоритетное внимание уделяется цифровизации бизнеса: 100% розничных продуктов будут доступны клиентам банка онлайн, более 50% продаж банк планирует совершать в дистанционных каналах. Уже с 2021 г. все новые офисы ВТБ будут открываться в новом технологичном формате, кроме того, планируется запуск первого офиса без сотрудников, где клиент сможет проводить все операции самостоятельно.

«Мы стремимся стать для клиента надежным банком, с которым ему будет удобно решать любые повседневные финансовые вопросы. Все кредитные, депозитные и транзакционные продукты активно переводим в цифровые каналы, развиваем партнерства и лайфстайл-сервисы для максимизации выгоды клиента. Наша стратегическая задача – обеспечить удобство и доступность всех банковских и финансовых продуктов и услуг для миллионов жителей России», – отметил Анатолий Печатников.