новости
новости
Регистрация
ВТБ планирует выдать 50 тысяч ипотечных кредитов на 130 млрд рублей в рамках господдержки семей с детьми

ВТБ планирует выдать 50 тысяч ипотечных кредитов на 130 млрд рублей в рамках господдержки семей с детьми

ВТБ намерен усилить работу по повышению доступности ипотеки для населения в рамках долгосрочной программы развития своего розничного бизнеса.

До 2023 г. банк планирует увеличить выдачу ипотеки в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей.

На сегодняшний день более 26 тысяч российских семей уже получили в ВТБ льготную ипотеку на сумму почти 73 млрд рублей с момента запуска программы в 2018 г. Для 6 тысяч семей ставка была снижена в рамках действующих кредитов. На сегодняшний день «детская ипотека» доступна участникам госпрограммы, оформляющим кредит в ВТБ, под 5% годовых.

«Стратегия развития ВТБ полностью совпадает с основными национальными целями. В ее основе – улучшение жизни людей, которое достижимо, в том числе, благодаря повышению доступности жилищных кредитов и особому вниманию к социальным категориям граждан. Выдачи льготных кредитов в рамках «детской ипотеки» уже несколько лет являются одним из приоритетов нашего бизнеса, и до 2023 года мы планируем довести объем сделок по ней до 130 млрд рублей, сделав жилье по-настоящему доступным для 50 тысяч многодетных семей. Это весьма существенная доля среди всех российских банков», – комментирует решение заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Ставка 5% годовых действует при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования.

В рамках стратегического плана развития розничного бизнеса к 2023 г. ВТБ также планирует увеличить число активных розничных клиентов до 18 млн человек, при этом доля транзакционно-активных пользователей должна превысить 60%.

Приоритетное внимание уделяется цифровизации бизнеса: 100% розничных продуктов будут доступны клиентам банка онлайн, более 50% продаж банк планирует совершать в дистанционных каналах. Уже с 2021 г. все новые офисы ВТБ будут открываться в новом технологичном формате, кроме того, планируется запуск первого офиса без сотрудников, где клиент сможет проводить все операции самостоятельно.

«Мы стремимся стать для клиента надежным банком, с которым ему будет удобно решать любые повседневные финансовые вопросы. Все кредитные, депозитные и транзакционные продукты активно переводим в цифровые каналы, развиваем партнерства и лайфстайл-сервисы для максимизации выгоды клиента. Наша стратегическая задача – обеспечить удобство и доступность всех банковских и финансовых продуктов и услуг для миллионов жителей России», – отметил Анатолий Печатников.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 12:20
Другие статьи по темам
Событие
Банк ВТБ
Люди
Анатолий Печатников
Место
Тула
Прочее
господдержка для семей с детьмильготная ипотека

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Убийцу школьницы из Бородинского доставили в Тульский областной суд: видео
Убийцу школьницы из Бородинского доставили в Тульский областной суд: видео
В Туле сотрудники ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей
В Туле сотрудники ГИБДД устроят облаву на пьяных водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.