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В Тульской области в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина

Столкнулись Lada и грузовой Man.

22 декабря в 17.10 на 144-м километре автодороги Р-22 «Каспий» Веневского района 24-летний водитель автомобиля Lada, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в грузовой Man с полуприцепом. От удара легковушку отбросило в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель Lada с различными травмами был госпитализирован, а пассажирка этого же авто, 39-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина
23 декабря, в 14:45 +2
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