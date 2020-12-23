В Тульской области в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

22 декабря в 17.10 на 144-м километре автодороги Р-22 «Каспий» Веневского района 24-летний водитель автомобиля Lada, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в грузовой Man с полуприцепом. От удара легковушку отбросило в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель Lada с различными травмами был госпитализирован, а пассажирка этого же авто, 39-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия.