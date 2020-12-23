В Туле задержан водитель маршрутки №64, который ездил без прав

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Пролетарской сотрудники ГИБДД остановили пассажирскую маршрутку Mercedes, водитель которой передвигался по маршруту №64. В ходе проверки документов водитель выскочил из микроавтобуса на проезжую часть и попытался сбежать от инспекторов.

Но попытка не удалась. Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину. 25-летний водитель доставлен в дежурную часть УМВД России по г. Туле для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, установлено, что данный водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами.