ВТБ разместил крупнейший выпуск ипотечных ценных бумаг в истории России

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21 декабря состоялось размещение рекордного на российском рынке секьюритизации выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ (эмитент – ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов банка ВТБ. Объем эмиссии составил 191,5 млрд рублей. Это шестой совместный выпуск ВТБ и ДОМ.РФ, общий объем которых превысил 579 млрд рублей.

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ был и остается первым на российском рынке секьюритизации, и сегодня мы закрыли крупнейшую сделку за всю его историю. Выпуск планируется к продаже широкому кругу инвесторов, в том числе нерезидентам и благодаря большому объему станет эталонным на российском рынке ипотечных ценных бумаг».

В этом году российский рынок ипотечного кредитования растет рекордными темпами. По данным аналитиков ВТБ, объем продаж жилищных кредитов российских банков по итогам 2020 года превысит рекордные 4 трлн рублей. ВТБ остается одним из лидеров ипотечного кредитования – по итогам 11 месяцев банк нарастил объем выданных кредитов на 40%, до 824 млрд рублей. Главными драйверами роста стали реализация госпрограммы с льготными ставками по кредитам на новостройки, а также резкий рост спроса на программы рефинансирования, которые позволяют заемщикам перевести свои кредиты из других банков и продолжить их обслуживание на более выгодных условиях.

«Ипотечные продажи уходящего года стали драйвером роста всего розничного рынка России. Для нас стратегически важно поддержать сегмент жилищных кредитов. Секьюритизация – один из важных механизмов такой поддержки. Она повышает доступность розничных кредитов для населения и дает возможность юридическим и физическим лицам инвестировать в ипотечные облигации по привлекательной ставке. Такие ценные бумаги сегодня – это эталон в плане надежности. Рынок ипотеки стабилен, еще далек от насыщения и защищен от возможного перегрева многолетним опытом российских банков», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.