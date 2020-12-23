Бил молотком, резал ножом: в Белеве осудили мужчину, убившего продавщицу 20 лет назад

Он отправится в колонию на 15 лет.





Судом установлено, что 16 апреля 2000 года обвиняемый зашел в магазин «Имидж» в Белеве, дождался, пока останется один на один с продавщицей, после чего напал на нее.



Преступник ударил 63-летнюю женщину молотком, а потом нанес ей множество ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая



Обвиняемый похитил из магазина бытовую технику (телевизор и магнитолу) на сумму в пять тысяч рублей, после чего скрылся. В Белеве 46-летний ранее судимый уроженец Калужской области признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Судом установлено, что 16 апреля 2000 года обвиняемый зашел в магазин «Имидж» в Белеве, дождался, пока останется один на один с продавщицей, после чего напал на нее.Преступник ударил 63-летнюю женщину молотком, а потом нанес ей множество ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия Обвиняемый похитил из магазина бытовую технику (телевизор и магнитолу) на сумму в пять тысяч рублей, после чего скрылся.

Убийцу не могли найти до тех пор, пока в 2006 году он не совершил похожее преступление: был пойман, осужден и отбыл наказание. А после очередного обновления дактилоскопической базы белевское дело наконец раскрыли:

«пальцы» осужденного совпали с отпечатками с места преступления.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в ходе следствия проведены дактилоскопическая, биологическая, судебно- медицинская экспертизы, проведено опознание лица, совершившего преступление, допрошено 20 свидетелей преступления из разных регионов России.

Прокурор Белевского района в суде поддержал государственное обвинение и ориентировал суд на невозможность освобождения злоумышленника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.