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Бил молотком, резал ножом: в Белеве осудили мужчину, убившего продавщицу 20 лет назад

Бил молотком, резал ножом: в Белеве осудили мужчину, убившего продавщицу 20 лет назад

Он отправится в колонию на 15 лет.

В Белеве 46-летний ранее судимый уроженец Калужской области признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 16 апреля 2000 года обвиняемый зашел в магазин «Имидж» в Белеве, дождался, пока останется один на один с продавщицей, после чего напал на нее.

Преступник ударил 63-летнюю женщину молотком, а потом нанес ей множество ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый похитил из магазина бытовую технику (телевизор и магнитолу) на сумму в пять тысяч рублей, после чего скрылся.
 
Убийцу не могли найти до тех пор, пока в 2006 году он не совершил похожее преступление: был пойман, осужден и отбыл наказание. А после очередного обновления дактилоскопической базы белевское дело наконец раскрыли:
 
«пальцы» осужденного совпали с отпечатками с места преступления.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в ходе следствия проведены дактилоскопическая, биологическая, судебно- медицинская экспертизы, проведено опознание лица, совершившего преступление, допрошено 20 свидетелей преступления из разных регионов России.
 
Прокурор Белевского района в суде поддержал государственное обвинение и ориентировал суд на невозможность освобождения злоумышленника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Автор: Артем Жильцов
23 декабря, в 15:50 +5
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