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Открытый чемпионат Тульской области по скалолазанию: большой репортаж Myslo
Анна Чекмазова. Фото Екатерины Мясниковой, Владиславы Стативо.

Открытый чемпионат Тульской области по скалолазанию: большой репортаж Myslo

18-20 декабря тульские и иногородние спортсмены соревновались в боулдеринге на скалодроме «Восход» в Хомяково.

Боулдеринг (bouldering – лазание по валунам) — один из видов скалолазания, при котором преодолевают серию коротких, но предельно сложных трасс.

Скалодрому «Восход» недавно исполнился один год. За это время организаторы провели два первенства для юных скалолазов, а теперь — и соревнования для взрослых спортсменов. Они проходили при поддержке министерства спорта Тульской области.

Перед мероприятием на скалодроме скрутили старые трассы и заменили их новыми, чтобы участники увидели маршруты в первый раз.


Зацепы — спортивные снаряды в виде искусственно созданных камней различной величины и формы, в совокупности представляющие собой имитацию природного рельефа.

Соревнования длились три дня. 43 участника из Тулы, Щекино, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла, Саратова, Днепра. 20 квалификационных трасс разной степени сложности. Их уровни обозначаются по шкале от 5 до 9 в числовом значении и от «а» до «c» — в буквенном. Чем выше цифра и дальше по алфавиту буква, тем труднее. Например, трасса 7а будет сложнее трассы 6с.

Было две категории соревнующихся: любители и спортсмены. В данных соревнованиях переход в категорию спортсменов осуществлялся, если любитель прошел 18 и более трасс.

Интересный факт: Международная федерация спортивного скалолазания с 2007 года прикладывала усилия, чтобы этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр. С 2018 года скалолазание признали олимпийским видом спорта.

 


Мешочки для магнезии — порошка, подсушивающего руки
и увеличивающего надежность хвата.

О своем опыте скалолазания рассказывает тренер скалодрома «Восход» Алексей Антипов.

— Алексей, сколько ты занимаешься этим видом спорта и почему выбрал именно его?

— Занимаюсь три года. Выбрал абсолютно случайно: привел сына тренироваться, а чтобы не ждать просто так, решил попробовать. И затянуло!

— Как часто тренируешься?

— Обычно 3-4 раза в неделю. За эти годы я не пропустил ни одной тренировки (если не считать два месяца из-за травмы).

— Как ученики готовятся к соревнованиям?

— Просто регулярно тренируются. Каких-то отличий между обычными тренировками и подготовкой к соревнованиям нет. Чтобы добиться результата в этом виде спорта, нужно постоянно совершенствоваться, не дожидаясь чемпионатов.

— Что для тебя скалолазание?

— Наверное, в первую очередь атмосфера (это сложно описать словами; лучший способ понять — прийти сюда самому), а также поддержание физической формы, выезды на скалы, природа, разные страны.

— Куда ты уже выезжал? В какие места, страны?

— Лазал на всех крупных скалодромах Центральной России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Орел, Калуга и др.) и на скалодромах в других странах: Испания (Тенерифе, Майорка, Барселона), Таиланд (Бангкок, Пхукет) и пр.

Интересный факт: Скальные туфли должны настолько плотно сидеть, что скалолазы подбирают их на 1-2 размера меньше своего обычного. Это нужно, чтобы сконцентрировать нагрузку на кончиках пальцев, лучше чувствовать зацепки и уверенно держаться на них.


Победители и призеры соревнований:

Категория «Любители»

1 место — Халилова Милана (Тула)

2 место — Рожкова Елена (Щекино)

3 место — Чуканова Ольга (Тула)

1 место — Мельников Роман (Тула)

2 место — Хушвахтов Михаил (Тула)

3 место — Клочко Валентин (Москва)

Категория «Спортсмены»

1 место — Чернявская Евгения (Санкт-Петербург)

2 место — Чёрная Алёна (Днепр)

3 место — Кругляк Катя (Москва)

1 место — Шувалов Анатолий (Санкт-Петербург)

2 место — Караваев Егор (Москва)

3 место — Гуренко Сергей (Калуга)

Своими впечатлениями от соревнований и первого места с нами делится Милана Халилова, победитель среди участниц в категории «Любители»:

— Милана, как ты тренировалась, с какой интенсивностью? Сама или с тренером?

— Тренировалась сама, поэтому техника хромает. В основном тяну трассы за счет физической силы, так как занимаюсь еще силовым многоборьем и бегом. Тренируюсь два раза в неделю и тренирую детскую группу три раза в неделю.

— Чего стоила тебе эта победа?

— Я человек целеустремленный, поэтому боролась до самого конца. В первый день я прошла все легкие трассы, а на второй день выложилась по полной. 10 часов беспрерывного лазания! Я стерла руки в кровь. И даже тогда всё равно боролась и лезла до последней минуты, не обращая внимания на боль.

Борьба была жесткой, напряженной. Были достойные соперники из разных городов. Но самой главной была борьба с самой собой. После второго дня домой пришла вся разбитая. Руки были стерты до такой степени, что надеть штаны и футболку было большой проблемой. Но бороться — так бороться. И на третий день решила пройти финальные трассы вместе с девчонками, которые участвовали как спортсмены.

— Ты чувствовала поддержку?

— Да, от близких. Меня поддерживали мои друзья. И без их поддержки и веры в мои силы победы бы точно не было. Спасибо им большое!

Но от нескольких человек слышала, что я не смогу пройти и не займу призовое место, ведь у меня руки в кровь... Обидно, когда в тебя не верят. Но я всё равно, не слушая никого, не сдавалась и заняла первое место среди любителей, а на следующий день прошла полностью одну финальную трассу и боролась до последнего на остальных трех трассах.

Я довольна собой и своим результатом. Главное же — не сколько физической, а сколько моральной силы в человеке. Буду тренироваться дальше и покорять новые вершины. 

Соревнования прошли ярко и зрелищно, с высоким показателем пролазов несмотря на то, что трассы были сложные.

— Люди с удовольствием лазали с утра до вечера, — рассказывает Алексей Томилин, основатель скалодрома «Восход», организатор мероприятия и постановщик трасс. — Настроение было классное, с накалом. Мы как организаторы тоже получили массу положительных эмоций. В планах –регулярно проводить такие чемпионаты.

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Открытый чемпионат Тульской области по скалолазанию, Фото: 11
Открытый чемпионат Тульской области по скалолазанию, Фото: 12
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23 декабря, в 16:10 +6
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