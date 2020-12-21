В Ясногорском районе попался похититель колес

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Ясногорские полицейские задержали подозреваемого в краже колес с автомобиля. Злоумышленник воспользовался тем, что Chevrolet Cruze длительное время стоял на улице в одном из поселков района. Увидев, что пропали все четыре колеса, владелец машины обратился к стражам порядка.

«Проводя оперативные мероприятия, сотрудники отдела МВД выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. 30-летний местный житель, проживающий неподалеку от места происшествия, доставлен в отдел МВД для разбирательства. Проводится дальнейшая работа по установлению деталей происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.