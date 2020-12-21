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В Ясногорском районе попался похититель колес
Изображение E Bouman с сайта Pixabay.

В Ясногорском районе попался похититель колес

Злоумышленник живет неподалеку от места происшествия.

Ясногорские полицейские задержали подозреваемого в краже колес с автомобиля. Злоумышленник воспользовался тем, что Chevrolet Cruze длительное время стоял на улице в одном из поселков района. Увидев, что пропали все четыре колеса, владелец машины обратился к стражам порядка.
 
«Проводя оперативные мероприятия, сотрудники отдела МВД выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. 30-летний местный житель, проживающий неподалеку от места происшествия, доставлен в отдел МВД для разбирательства. Проводится дальнейшая работа по установлению деталей происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:59 +3
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