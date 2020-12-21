Алексей Дюмин подписал закон об учреждении медали к 80-летию обороны Тулы

Губернатор Алексей Дюмин подписал региональный закон «О награде Тульской области — медали «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой».

Медалью будут награждать постоянно проживающих на территории Тульской области ветеранов Великой Отечественной войны (участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, и иные лица, указанные в подпунктах 1−4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), а также инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.