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Под Новомосковском пьяный и бесправный водитель «Лады» влетел в стоящий «КамАЗ»
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Под Новомосковском пьяный и бесправный водитель «Лады» влетел в стоящий «КамАЗ»

Авария произошла накануне вечером. Мужчину госпитализировали с травмами.

В воскресенье, 20 декабря, в 20.45, на 53-м километре дороги «Тула – Новомосковск» в Узловском районе 41-летний водитель отечественной «Лады» двенадцатой модели врезался в стоящий на обочине «КамАЗ».

Сотрудники региональной Госавтоинспекции уточнили, что у мужчины нет водительского удостоверения, а за руль он сел, будучи пьяным (0,507 мг/л). В результате аварии водителя легковушки госпитализировали с травмами.

ВАжно!

Тульская Госавтоинспекция очередной раз напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. За рецидив нарушителю грозит уголовная статья – взыскание от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы сроком до двух лет.

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