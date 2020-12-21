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В Туле открылся центр компьютерной томографии для пациентов с COVID-19
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле открылся центр компьютерной томографии для пациентов с COVID-19

Там будут обследоваться туляки, которые лечатся на дому. Все процедуры бесплатны.

На базе тульской городской больницы № 2 им. Е. Г. Лазарева создан КТ-центр для проведения исследований тулякам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Современный компьютерный томограф стоимостью 50 млн рублей приобретен за счет средств федерального бюджета.

– В новом центре будет выполняться компьютерная томография пациентам инфекционных госпиталей и жителей Тулы с диагнозом COVID-19, которые лечатся амбулаторно по направлению врача. Аппарат позволяет получать снимки всего организма и регулировать дозу облучения под конкретного пациента. Благодаря высокому качеству изображения врач-рентгенолог сможет быстрее обработать результаты,– рассказала заместитель главного врача больницы Татьяна Станкевич.

КТ-центр расположен в здании стационара и имеет отдельный вход – пациенты с подозрением на COVID-19 не будут контактировать с другими посетителями. Все обследования бесплатны.

Кроме рентген-компьютерной томографии пациентам ковид-госпиталей проводится рентгенография легких – этот вид исследования является рекомендованным методом лучевой диагностики патологии органов грудной клетки у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19.

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