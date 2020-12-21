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Какие госуслуги туляки могут получить в региональном ГУ МЧС России

Какие госуслуги туляки могут получить в региональном ГУ МЧС России

Большинство из них доступны на портале Госуслуг.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области оказывают населению семь государственных услуг, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы ведомства. В частности, речь идёт о:

  • согласовании специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности,
  • приёме и учете копий заключений о независимой оценке пожарного риска,
  • предоставлении информации о категории риска, присвоенной объекту в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасности,
  • лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,
  • лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производстве и объектах инфраструктуры,
  • приеме и учёте уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности в сфере производства пожарно-технической продукции (услуга в электронном виде не предоставляется),
  • регистрации деклараций пожарной безопасности.

Для получения большинства этих услуг в электронном виде можно воспользоваться порталом Госуслуг.

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21 декабря, в 20:02 −2
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