Какие госуслуги туляки могут получить в региональном ГУ МЧС России

Большинство из них доступны на портале Госуслуг.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области оказывают населению семь государственных услуг, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы ведомства. В частности, речь идёт о:

согласовании специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности,

приёме и учете копий заключений о независимой оценке пожарного риска,

предоставлении информации о категории риска, присвоенной объекту в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасности,

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,

лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производстве и объектах инфраструктуры,

приеме и учёте уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности в сфере производства пожарно-технической продукции (услуга в электронном виде не предоставляется),

регистрации деклараций пожарной безопасности.