На Губернский каток в центре Тулы будут впускать по билетам

Одновременно на льду могут находиться не более 150 человек.

На площади Ленина продолжаются работы по монтажу Губернского катка. Он будет радовать туляков уже четвертый год подряд. Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что режим его работы будет скорректирован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Площадь пункта проката увеличена до 405 квадратных метров. Там установлены рециркуляторы закрытого типа, которые будут работать непрерывно. Для соблюдения социальной дистанции будет сделана разметка на полу и увеличено число мест для переобувания. Переобуться можно будет и на улице – там установят скамейки.

Войти в пункт проката можно будет только в маске, после измерения температуры и обработки рук антисептиком. Потоки посетителей на вход и выход будут разделены, каждые 2 часа все контактные поверхности будут дезинфицироваться.

Количество сеансов останется прежним: 6 сеансов в будние дни и семь – в пятницу, субботу и в праздничные дни. Продолжительность сеанса – 1 час 15 минут.

Сеанс Время начала Время окончания Перерыв на санобработку 1 10:00 11:15 45 минут 2* 12:00 13:15 45 минут 3 14:00 15:15 45 минут 4 16:00 17:15 45 минут 5 18:00 19:15 45 минут 6 20:00 21:15 45 минут 7** 22:00 23:15

*детский сеанс по выходным и праздничным дням.

**молодежный сеанс по пятницам, субботам и праздничным дням.

На катке одновременно смогут находиться не более 150 человек. Подсчёт будет вестись через систему допуска. Число посетителей, которые прошли в пункт проката, будет выводиться на информационное табло, размещённое на улице.

Также на Губернском катке будет введена билетная система. Билет можно будет бесплатно забронировать на сайте или получить при входе.

Чтобы избежать очередей, 70% (105 билетов) будут доступны при онлайн-бронировании, остальные 45 – на входе. Забронировать билет можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить билет на месте – за 1 час. На 1 сеанс выдаётся не более 3 билетов на одного человека.

В пункте проката – 250 пар коньков с 30 по 48 размер. После каждого возврата они будут продезинфицированы и просушены.

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, снег с территории, прилегающей к катку, будет вывозиться ежедневно. На площади установят два фудтрака, где можно будет перекусить. Также появится световая инсталляция «Звездное небо» с музыкальным сопровождением.

Во всех районах города залиты 20 хоккейных коробок для массового катания. Ведутся технические работы на еще 5 хоккейных коробках и катках, которые будут залиты, когда позволит погода. Этой зимой в Туле будут работать 26 хоккейных коробок и катков.