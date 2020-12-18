В Туле росгвардейцы поймали с поличным искавшего «закладку»: видео

Кадр из видео.

Мужчина так увлекся поисками, что не заметил правоохранителей.

Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который что-то искал возле гаражей на ул. Фридриха Энгельса. Правоохранители дождались, когда тот обнаружит находку, и задержали его с поличным.

Мужчина признался сотрудникам Росгвардии, что забирал «закладку» с наркотиком, которую заказал через интернет.

– Ранее судимый 41-летний житель Ленинградской области передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направлено для проведения экспертизы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится процессуальная проверка.