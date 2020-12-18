новости
новости
Регистрация
В Туле росгвардейцы поймали с поличным искавшего «закладку»: видео
Кадр из видео.

В Туле росгвардейцы поймали с поличным искавшего «закладку»: видео

Мужчина так увлекся поисками, что не заметил правоохранителей.

Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который что-то искал возле гаражей на ул. Фридриха Энгельса. Правоохранители дождались, когда тот обнаружит находку, и задержали его с поличным.

Мужчина признался сотрудникам Росгвардии, что забирал «закладку» с наркотиком, которую заказал через интернет.

– Ранее судимый 41-летний житель Ленинградской области передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направлено для проведения экспертизы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:55 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Управление Росгвардии по Тульской областизакладканаркотики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле грузовик рассыпал по дороге металлоконструкции
В Туле грузовик рассыпал по дороге металлоконструкции
Ефремовец пришел в суд с наркотиками
Ефремовец пришел в суд с наркотиками
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.