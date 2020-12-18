В Туле грузовик рассыпал по дороге металлоконструкции

Несколько тонн железа также лежат на обочине.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 18 декабря, в районе пересечения ул. Вильямса и ул. Кутузова в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, из грузовика-длинномера Scania при повороте на проезжую часть и обочину высыпалось несколько тонн металлоконструкций. По предварительной информации, они принадлежат комбайновому заводу.

Скорее всего, груз был плохо закреплён. Обошлось без пострадавших. Из-за аварии на перекрёстке затруднено движение, на момент публикации на место происшествия прибыли сотрудники администрации Пролетарского округа.