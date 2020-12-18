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В Туле грузовик рассыпал по дороге металлоконструкции

В Туле грузовик рассыпал по дороге металлоконструкции

Несколько тонн железа также лежат на обочине.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 18 декабря, в районе пересечения ул. Вильямса и ул. Кутузова в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, из грузовика-длинномера Scania при повороте на проезжую часть и обочину высыпалось несколько тонн металлоконструкций. По предварительной информации, они принадлежат комбайновому заводу.

Скорее всего, груз был плохо закреплён. Обошлось без пострадавших. Из-за аварии на перекрёстке затруднено движение, на момент публикации на место происшествия прибыли сотрудники администрации Пролетарского округа.

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ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 1
ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 2
ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 3
ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 4
ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 5
ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 6
ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:11 +3
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