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В Алексине буксируемый Renault выехал на встречку и протаранил ВАЗ

В Алексине буксируемый Renault выехал на встречку и протаранил ВАЗ

Один человек в результате погиб и несколько пострадали.

17 декабря 34-летний водитель КАМАЗа вез на буксире Renault Logan, под управлением 40-летнейго мужчины. По предварительной информации, в 17.10 на 27 км автодороги «Тула – Алексин» водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗовскую «семерку», которой управлял 59-летний водитель. 

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗа и пассажир Renault – 36-летняя женщина. После оказания медицинской помощи были отпущены.

Пассажир автомобиля «семерки» – 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:55 0
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