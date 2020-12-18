В Алексине буксируемый Renault выехал на встречку и протаранил ВАЗ

17 декабря 34-летний водитель КАМАЗа вез на буксире Renault Logan, под управлением 40-летнейго мужчины. По предварительной информации, в 17.10 на 27 км автодороги «Тула – Алексин» водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗовскую «семерку», которой управлял 59-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗа и пассажир Renault – 36-летняя женщина. После оказания медицинской помощи были отпущены.

Пассажир автомобиля «семерки» – 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия.