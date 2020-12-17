Какие дома Тулы будут обесточены 18 декабря
Плановые отключения электроэнергии пройдут с 9.00 до 17.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, 38, 38 к. 1-4,
- ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а, 137, 124,
- пр. Ленина, 52, 86,
- ул. Оружейная, 23, 25, 27, 26,
- ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 10, 11, 13,
- ул. Бундурина, 56, 38,
- ул. Первомайская, 22,
- ул. Мира, 35,
- ул. Вильямса, 20, 24, 26, 26-а, 28, 30, 36-б,
- ул. Мезенцева, 40 к. 2,
- ул. Н. Руднева, 58, 60-а,
- Мясново: 7 пр-д 76,
- 8-й пр-д, 75,
- ул. Рогова 35,
- п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
- ул. Скуратовская, 89-в.
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