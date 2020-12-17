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Какие дома Тулы будут обесточены 18 декабря

Какие дома Тулы будут обесточены 18 декабря

Плановые отключения электроэнергии пройдут с 9.00 до 17.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 38, 38 к. 1-4,
  • ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а, 137, 124,
  • пр. Ленина, 52, 86,
  • ул. Оружейная, 23, 25, 27, 26,
  • ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 10, 11, 13,
  • ул. Бундурина, 56, 38,
  • ул. Первомайская, 22,
  • ул. Мира, 35,
  • ул. Вильямса, 20, 24, 26, 26-а, 28, 30, 36-б,
  • ул. Мезенцева, 40 к. 2,
  • ул. Н. Руднева, 58, 60-а,
  • Мясново: 7 пр-д 76,
  • 8-й пр-д, 75,
  • ул. Рогова 35,
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
  • ул. Скуратовская, 89-в.
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вчера, в 21:48 +1
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