В Тульской области в 2020 году расселено более 25 тысяч кв. м аварийного жилья

По словам министра, для Тульской области целевой показатель национального проекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилого фонда на 2020 год составляет 19,25 тысяч кв. м. На данный момент расселено уже более 25 тысяч кв. м. Новое жилье получили 1247 человек. Целевой показатель перевыполнен на 27%.

Кроме того, по поручению губернатора Алексея Дюмина, обозначенному в его Послании на 2020 год, из регионального бюджета выделено 400 млн рублей для расселения аварийного жилищного фонда, не вошедшего в федеральную программу. С 2019 года по этой программе расселено 12,7 тыс. кв. м аварийного жилья, предоставлено 167 благоустроенных жилых помещений.

«Задачу по расселению аварийного жилья Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нашим регионом как одну из основных. По поручению губернатора Алексея Дюмина мы продолжим активную работу по этому направлению, будем искать и применять все возможные механизмы, чтобы решить вопрос аварийного фонда в максимально короткие сроки», — отметил Константин Лопухов.

Министр отметил, что в следующем году в общей сложности планируется расселить около 18 тысяч кв. м. жилья в четырех муниципальных образованиях региона. Богородицким районом заключен контракт на приобретение 49 квартир. Для расселения аварийного фонда в Суворовском, Щекинском районах и Новомосковске строятся многоквартирные дома.