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В правительстве обсудили количество очагов коронавируса на тульских предприятиях

В правительстве обсудили количество очагов коронавируса на тульских предприятиях

Ситуация стабильная - их число не растет и не увеличивается.

В ходе еженедельного оперативного совещания глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Тульской области Алексею Дюмину о количестве очагов коронавируса на тульских предприятиях:

- Здесь ситуация стабилизировалась. Их количество и не растет и не увеличивается. Кто-то заболевает, кто-то выздоравливает.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин добавил, что состояние работы системообразующих предприятий контролируется с ноября: проверяется наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средства.

- На сегодняшний день все имеется в достаточном объеме. А количество сотрудников, находящихся на карантине, не превышает весенние показатели, - отметил Лаврухин. 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:48 0
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