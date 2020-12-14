В правительстве обсудили количество очагов коронавируса на тульских предприятиях

Ситуация стабильная - их число не растет и не увеличивается.

В ходе еженедельного оперативного совещания глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Тульской области Алексею Дюмину о количестве очагов коронавируса на тульских предприятиях:

- Здесь ситуация стабилизировалась. Их количество и не растет и не увеличивается. Кто-то заболевает, кто-то выздоравливает.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин добавил, что состояние работы системообразующих предприятий контролируется с ноября: проверяется наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средства.

- На сегодняшний день все имеется в достаточном объеме. А количество сотрудников, находящихся на карантине, не превышает весенние показатели, - отметил Лаврухин.