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Туляки теряют iPhone: раскрыт новый способ мошенничества

Туляки теряют iPhone: раскрыт новый способ мошенничества

Привлечь злоумышленников к ответственности практически невозможно.

В редакцию Myslo обратились сразу несколько читателей, ставших жертвами интернет-мошенников.

Злоумышленники соорудили следующую схему: у жертвы воруют айфон и через какое-то время на электронную почту приходит письмо с текстом «Ваш телефон обнаружен». Кроме текста в письме имеется ссылка на фишинговый сайт (точная копия легального сайта, целью создания которого является обманным путем заставить пользователя ввести данные учетной записи). В данном случае: вместо icloud.com — icloud.ru.

- Перед тем, как пришло письмо — мне позвонили якобы из сервисного центра, — рассказывает Myslo одна из потерпевших. — Попросили назвать логин и пароль от Apple ID, мол, чтобы удостовериться, что это мой телефон. Я отказалась, разумеется. После чего на почту пришло оповещение, что локация телефона обнаружена.

Получая такое письмо, воодушевленные люди переходят по ссылке, вводят личные данные, после чего телефон «отвязывают» от аккаунта, а мошенники получают новенький айфон, который в дальнейшем, видимо, продают.

Все обратившиеся к нам люди написали заявления в полицию. По данным фактам проводятся проверки.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:50 +5
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