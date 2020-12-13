19 км магистральных водоводов и две станции обезжелезивания: как модернизировались объекты ЖКХ в Туле в 2020 году

В 2020 году в дома нескольких десятков тысяч туляков пришла чистая вода. Рассказываем, какие работы проводились и что запланировано на следующий год.

2020 год стал продуктивным для Тулы в плане модернизации сетей водоснабжения. Большие проекты реализовались сразу в нескольких населенных пунктах Ленинского района. В поселке Плеханово сейчас заканчивается строительство большой станции обезжелезивания.

В первом квартале 2021 года она уже начнет работу и сможет обеспечить чистой водой более 10 000 человек. За ходом работ лично следит глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Строительство ведется за счет средств бюджета города Тулы по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности на территории МО город Тула». Сумма контракта — 98 миллионов рублей.

Алексей Сорокин, начальник управления градостроительства и архитектуры:

Алексей Сорокин – В Плеханово была станция водоподготовки, но она давно выработала свой срок, больше не могла функционировать. Как результат: вода подавалась с большими нарушениями по качеству. Содержание железа было превышено в три раза, солей жесткости – в 2,5 раза. Новая станция водоподготовки рассчитана на подачу 2300 кубических метров воды в сутки, соответствующей всем нормативам. Работы почти завершены, установлены резервуары чистой воды, система обезжелезивания и т. д.

Проблемы с качеством воды были и в поселке Ленинский. Здесь необходима масштабная реконструкция системы водоснабжения. Ее планируют провести до конца 2022 года в рамках федеральной и региональной программы «Чистая вода». В планах провести переустройство и ликвидационный тампонаж существующих водозаборных скважин, устройство станции водоподготовки и насосной станции II подъема, проложить 15 км наружных водопроводных сетей.

Чтобы жители уже сейчас могли пользоваться нормальной водой, было найдено временное решение. В 2020 году по поручению губернатора Алексея Дюмина в п. Ленинский-1 была установлена блочная модульная станция обезжелезивания с пятью рабочими фильтрами и системой ультрафиолетового обеззараживания воды.

Она позволила улучшить качество водоснабжения в 2,5 раза. Стоимость проекта — 6 миллионов рублей. Работы выполнены за счет муниципальных средств.

Светлана Нехай, жительница поселка Ленинский:

Светлана Нехай – Раньше у нас были сложности с водой. В ней было много железа, в домах портилась бытовая техника. Мы устно и письменно обращались к губернатору Тульской области с просьбой помочь в решении этого вопроса. И вот в сентябре запустили модульную станцию по очистке воды. Теперь у нас нормальная вода по содержанию железа. Я поговорила с жителями поселка, все рады. Разница огромная! Мы благодарны правительству Тульской области и администрации города Тулы за решение нашей проблемы. Единственное, пока еще остается проблема с жесткостью воды. Надеемся, что она будет решена при строительстве новой станции.

До конца года в Туле также будет введена в эксплуатацию водопроводная насосная станция на ул. Рязанской, которая позволит перебрасывать до 12 000 куб. м воды в сутки от Медвенско-Осетровского водозабора, который снабжает Пролетарский округ Тулы на юг Тулы. На этом водозаборе есть профицит воды нормативного качества.

Новая насосная станция позволит минимизировать отключение воды в южной части города во время аварии на Масловско-Песоченском водозаборе.

Николай Вишнев, заместитель главы администрации города Тулы по городскому хозяйству — начальник управления по городскому хозяйству:

Николай Вишнев – В 2020 году были завершены работы по программе «Чистая вода» в поселках Ленинский и Барсуки. Эта работа планомерно будет проводиться и в следующем году. Кроме того, выполнен капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Малахово. На этой неделе она начнет работать. Еще одно важное направление — ремонт системы водоотведения. В 2020 году были заменены наиболее аварийные участки в пос. Обидимо. Также завершается строительство 6,5 км сетей водоотведения в пос. Косая Гора. В следующем году планируется выполнить капитальный ремонт аварийного участка канализационного коллектора по ул. Чмутова. На выполнение работ первого этапа потребуется порядка 38 миллионов рублей. Всего этапов будет три. Планируется строительство и техническое присоединение сетей в деревне Варваровка. Это позволит нам снять проблему неудовлетворительным состоянием канализационной сети в этом населенном пункте. На эти работы планируется потратить порядка 25 миллионов рублей. Договор технического присоединения с АО «Тулагорводоканал» уже заключен, к работам приступим в следующем году. Ремонт аварийных участков водопровода и канализации приводит к ограничению водоснабжения. Наша задача — сократить число таких ситуаций и повысить комфорт проживания жителей нашего города. Кроме того, сети водоотведения — это экология, поэтому их модернизация особенно важна.

Выполнены в полном объеме запланированные работы по перекладке и реконструкции почти 19 км участков магистральных водоводов трех водозаборов: Медвенско-Осетровского, Обидимо-Упкинского (4,7 км), Маслово-Песоченского.

Несмотря на непростые условия в этом году, все работы идут по плану. Ситуация находится под контролем главы администрации Тулы Дмитрия Миляева:

– Мы исполняем поручение губернатора по ремонту магистральных сетей водоводов. Работы, запланированные на этот год, почти завершены. Но мы будем продолжать модернизировать сети и в 2021 году. Планы уже сверстаны. Будут завершены работы над масштабными проектами по строительству станций обезжелезивания в пос. Алешня и Обидимо. Много работы предстоит в пос. Ленинский. Также мы составляем паспорта населенных пунктов, чтобы понимать реальную картину с водоснабжением и водоотведением в каждом из них.

Модернизация объектов водоснабжения в Туле является одной из основных задач социально-экономического развития. Необходимые работы в городе поэтапно выполняют.