С начала пандемии коронавирусом заразились более 19 тысяч жителей Тульской области

По данным регионального оперативного штаба, с 8 по 14 декабря в Тульской области зарегистрировано 1433 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 19 313 случаев заболевания.

1 155 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 16 915 человек.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе подтвердилось 205 новых случаев, 153 человека вылечились, пятеро скончались.

Ситуация в регионах России следующая: