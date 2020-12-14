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С начала пандемии коронавирусом заразились более 19 тысяч жителей Тульской области

С начала пандемии коронавирусом заразились более 19 тысяч жителей Тульской области

Выздоровели – почти 17 тысяч.

По данным регионального оперативного штаба, с 8 по 14 декабря в Тульской области зарегистрировано 1433 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 19 313 случаев заболевания.

1 155 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 16 915 человек.

Отметим, что за минувшие сутки в регионе подтвердилось 205 новых случаев, 153 человека вылечились, пятеро скончались.

Ситуация в регионах России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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