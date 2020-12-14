С начала пандемии коронавирусом заразились более 19 тысяч жителей Тульской области
Выздоровели – почти 17 тысяч.
По данным регионального оперативного штаба, с 8 по 14 декабря в Тульской области зарегистрировано 1433 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 19 313 случаев заболевания.
1 155 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 16 915 человек.
Отметим, что за минувшие сутки в регионе подтвердилось 205 новых случаев, 153 человека вылечились, пятеро скончались.
Ситуация в регионах России следующая:
сегодня, в 11:19, 8 559 0
вчера, в 11:07, 111 5098 -4
12 декабря, в 11:27, 64 3795 0
11 декабря, в 11:03, 89 4781 0
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