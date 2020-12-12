В Туле маршрутка на светофоре собрала «паровоз» из легковушек

В момент ДТП в маршрутке находились два пассажира.

ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня около пяти вечера на ул. Октябрьская напротив дома №80.

Как сообщил корреспондент Myslo со ссылкой на очевидцев, все участники двигались по ул. Октябрьской в сторону центра города. На светофоре маршрутка «Пежо» врезалась в остановившийся на красный свет «Фольксваген». Он по инерции откатился и ударил стоящую впереди «Ладу».

В момент ДТП в маршрутке находились два пассажира. По предварительным данным, никто в результате аварии не пострадал.