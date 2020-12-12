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В Туле маршрутка на светофоре собрала «паровоз» из легковушек

В Туле маршрутка на светофоре собрала «паровоз» из легковушек

В момент ДТП в маршрутке находились два пассажира.

ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня около пяти вечера на ул. Октябрьская напротив дома №80. 

Как сообщил корреспондент Myslo со ссылкой на очевидцев, все участники двигались по ул. Октябрьской в сторону центра города. На светофоре маршрутка «Пежо» врезалась в остановившийся на красный свет «Фольксваген». Он по инерции откатился и ударил стоящую впереди «Ладу». 

В момент ДТП в маршрутке находились два пассажира. По предварительным данным, никто в результате аварии не пострадал.

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В Туле маршрутка на светофоре собрала «паровоз» из легковушек, Фото: 1
В Туле маршрутка на светофоре собрала «паровоз» из легковушек, Фото: 2
В Туле маршрутка на светофоре собрала «паровоз» из легковушек, Фото: 3
В Туле маршрутка на светофоре собрала «паровоз» из легковушек, Фото: 4
В Туле маршрутка на светофоре собрала «паровоз» из легковушек, Фото: 5
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:57 +2
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