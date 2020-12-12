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Полицейские в Новомосковске спасли из горящего дома женщину и двух детей

Полицейские в Новомосковске спасли из горящего дома женщину и двух детей

Одному из детей было всего 1,5 месяца.

Пожар в общежитии на ул. Победы в Новомосковске случился ночью 9 декабря. Сообщение о возгорании в одной из комнат в ГУ МЧС России по Тульской области поступило в 02.14.

Аналогичная информация была передана в городской отдел МВД России по городу Новомосковску. По указанному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции, дежуривший неподалёку.

Когда полицейские ППСП Максим Дунаев и Дмитрий Соломатин подошли к дому, в окне комнаты на четвёртом этаже полыхал огонь. На балконе находились мужчина, женщина и девочка-подросток. Они кричали, что в одной из комнат общежития остался малолетний ребенок. Коридор к этому времени полностью заполнился едким дымом.

Полицейские поспешили на помощь. Дым затруднял дыхание и осложнял поиски. Тем не менее они смогли добраться до той комнаты, в которой могли находиться пострадавшие. Когда сотрудники полиции открыли дверь, увидели женщину, которая держала на руках полуторамесячного малыша. Ещё один ребёнок чуть постарше лежал на кровати. Укутав детей в одеяла, чтобы уберечь от едкого дыма, Максим Дунаев и Дмитрий Соломатин вместе с женщиной вышли на улицу. Передав их медицинским работникам, полицейские совместно с работниками специализированных служб продолжили эвакуацию жильцов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сейчас я понимаю, что всё это заняло не более пяти минут, но тогда они показались мне очень долгими, – признаётся лейтенант полиции Максим Дунаев. – К счастью, никто серьёзно не пострадал – прибывшие на место медики не обнаружили у спасённых людей каких-либо повреждений. Мне пришлось воспользоваться кислородной маской. Как только стало ясно, что безопасности жильцов ничто не угрожает, мы с напарником вернулись на маршрут патрулирования».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:33 +4
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НовомосковскТульская область

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