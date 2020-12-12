Драка школьниц: прокуратура выявила нарушения в работе Киреевского отдела ПДН

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку по информации, размещенной в социальной сети, о драке между 14-летними подростками, видеозапись которой выложили в Интернет.

Напомним, на данный момент одна из участниц драки сейчас находится в больнице. Родители девочки после случившегося обратились с заявлением в полицию.

Установлено, что в нарушение требований закона подразделение по делам несовершеннолетних и образовательные учреждения, в которых обучаются участники инцидента, проводят недостаточную профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН ОМВД России по Киреевскому району, что привело к совершению ими неоднократных правонарушений, в том числе указанного происшествия.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура внесла руководителям ПДН ОМВД России по Киреевскому району, МКОУ «Киреевский центр образования № 2», «Киреевский центр образования № 3» представления.

По информации Myslo, обе участницы инцидента состояли на учете ПДН.