«Соцработница» обокрала тульскую пенсионерку

Сейчас воровка задержана, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некая злоумышленница зашла в квартиру 84-летней пенсионерки, представившись соцработником. Убедившись, что кроме пожилой тулячки в квартире никого нет, «соцработница», дождавшись, пока пенсионерка отвлечется, обыскала квартиру в поисках денег и нашла 1000 рублей. Деньги она забрала, после чего ушла из квартиры.

Обнаружив пропажу, потерпевшая позвонила в полицию. Стражи порядка смогли довольно быстро выяснить личность подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя ранее судимая представительница цыганского этноса.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».