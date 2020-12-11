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«Соцработница» обокрала тульскую пенсионерку

«Соцработница» обокрала тульскую пенсионерку

Сейчас воровка задержана, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, некая злоумышленница зашла в квартиру 84-летней пенсионерки, представившись соцработником. Убедившись, что кроме пожилой тулячки в квартире никого нет, «соцработница», дождавшись, пока пенсионерка отвлечется, обыскала квартиру в поисках денег и нашла 1000 рублей. Деньги она забрала, после чего ушла из квартиры.
 
Обнаружив пропажу, потерпевшая позвонила в полицию. Стражи порядка смогли довольно быстро выяснить личность подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя ранее судимая представительница цыганского этноса.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:34 +2
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