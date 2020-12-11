Минстрой РФ предупредил о подорожании жилья в 2021 году
В среднем цена вырастет на 539 рублей за квадратный метр.
Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49,17 тыс. рублей, пишут «Известия».
Больше всего жилье подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока, следует из документа. Снизятся цены только одном субъекте России: Бурятии.
Из расчетов ведомства получается, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года.
При этом в 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, ожидают в Минстрое. В том числе и в Тульской области.
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