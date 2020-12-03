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На Косой Горе в Туле водитель Citroen сбил женщину и отвёз её в больницу
Фото из архива Myslo.

На Косой Горе в Туле водитель Citroen сбил женщину и отвёз её в больницу

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В 19.15 в дежурную часть тульского УГИБДД поступила информация о том, что на пересечении улиц Генерала Горшкова и Гагарина в поселке Косая Гора 45-летний водитель Citroen Picasso сбил 67-летнюю пенсионерку. Об этом сообщают сотрудники группы по пропаганде БДД тульской Госавтоинспекции.

После этого мужчина самостоятельно отвёз пострадавшую в больницу, где ей оказали медицинскую помощь, и вызвал на место происшествия сотрудников ДПС. Обстоятельства случившегося уточняются.

 

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