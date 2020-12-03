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Матч «Динамо» – «Арсенал» рассудит Василий Казарцев

Матч «Динамо» – «Арсенал» рассудит Василий Казарцев

В текущем сезоне арбитр уже судил игру туляков с казанским «Рубином».

Назначена судейская бригада на матч «Динамо» – «Арсенал». Главным судьёй будет Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. В текущем сезоне он уже судил один из матчей туляков – встреча с «Рубином» завершилась со счётом 3:1 в пользу казанского клуба.

Помогать Казарцеву будут ростовчанин Роман Усачев и Александр Богданов из Подмосковья. Резервный судья – Анатолий Жабченко из Краснодара. Судья VAR – Игорь Панин (Дмитров), судья AVAR – Арам Петросян (Бронницы). Инспектор матча – Юрий Чеботарев из Краснодара, делегат РПЛ – москвич Иван Суворов.

Матч «Динамо» – «Арсенал» состоится на «ВТБ Арене» в воскресенье, 6 декабря, в 16.30.

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