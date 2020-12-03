Печёнка и рыбные котлеты: как тулякам составить школьное меню для своих детей

Кадр из видео vk.com/min_obr_to.

Основной темой эфира стала организация питания в школах региона. В частности, многие туляки поинтересовались, почему младшие классы кормят холодной едой, а на завтрак дают совсем не «утренние» блюда – рыбные котлеты и печёнку.

По словам Алевтины Шевелевой, все вопросы, связанные с организацией питания и качеством школьной еды, должны обсуждаться вместе с родительским сообществом на уровне образовательных учреждений.

Профильное министерство ставит перед директорами школ задачу – организовать совет по питанию. В него будут входить представители школьной администрации и родители учащихся. Алевтина Шевелева подчеркнула, что эффективная работа подобного органа возможна только при обоюдной заинтересованности.

«Родители – полноправные участники образовательного процесса. Они должны иметь возможность получать актуальную информацию обо всём, что происходит в школах, и напрямую влиять на ситуацию», – отметила министр.

Родители, входящие в совет по питанию, смогут получать все сведения об организациях, поставляющих продукты, способах их приготовления, вносить свои предложения в меню, которое затем будет согласовываться с Роспотребнадзором и другими контролирующими органами.