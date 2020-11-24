В Щекино и Донском из-за коммунальных аварий сотни домов остались без воды

Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 24 ноября, в двух городах Тульской области случились коммунальные аварии. Так, в 9.15 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС сообщили о нарушении холодного водоснабжения в Щекино. В зону отключения попало около 500 домов различной этажности. Причина отключения — повреждение водовода.

Также в 9.00 произошло повреждение водовода в Донском. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в зону отключения попало около 100 домов различной этажности.

На местах работают аварийно-восстановительные бригады.